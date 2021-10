Die Schweizer Wirtschaft dürfte sich im laufenden Jahr nicht gar so fulminant erholen wie bislang erwartet.Zürich - Die Schweizer Wirtschaft dürfte sich im laufenden Jahr nicht gar so fulminant erholen wie bislang erwartet. Davon geht die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) in ihrer aktuellen Prognose aus. Die KOF senkt die Wachstumserwartung des Bruttoinlandprodukt (BIP) im laufenden Jahr 2021 auf 3,2 von 4,0 Prozent, wie sie am Mittwoch mitteilte. Noch im Juni und März hatte das Institut...

