Die Gemeinschaftswährung hat am Mittwoch im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar weiter nachgegeben.Frankfurt - Der Euro ist am Mittwoch zum US-Dollar auf ein 15-monatiges Tief gefallen. Am Vormittag hat die Gemeinschaftswährung mit 1,1552 Dollar den tiefsten Stand seit Juli 2020 erreicht und notiert aktuell nur leicht höher bei 1,1557 Dollar. Der Dollar zieht auch zum Franken an. Aktuell notiert er bei 0,9302 Franken wieder über der 0,93er Marke. Der Euro wiederum fällt auch zum Schweizer...

