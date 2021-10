Mit der Kurserholung an Europas Aktienmärkten ist es zur Wochenmitte bereits wieder vorbei.Paris / London - Mit der Kurserholung an Europas Aktienmärkten ist es zur Wochenmitte bereits wieder vorbei. Nach einer kurzen Atempause am Vortag holten die Inflationssorgen die Anleger schnell wieder ein. Der EuroStoxx 50 rutschte am Mittwoch weit unter die Marke von 4000 Punkten und stand gegen Mittag mit 2,36 Prozent im Minus bei 3969,41 Zähler. Auch an den Börsen in Frankreich und...

