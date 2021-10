Rund 15.000 Besucher werden an den drei Messetagen in München erwartet. Die Zeichen für die Photovoltaik- und Speicherbranche stehen auf Wachstum, doch ein bisschen mehr politischer Rückenwind kann nach Ansicht des Bundesverbands Solarwirtschaft nicht schaden. Er geht von einem Photovoltaik-Zubau von etwa 5,4 Gigawatt in diesem Jahr aus.Nicht wie gewöhnlich zu Beginn des Sommers, sondern erstmals im Herbst wagt die The Smarter E nach zwei Jahren ihren Restart. Etwa 15.000 Besucher aus knapp 90 Ländern werden an den drei Tagen in der fünf Messehallen in München erwartet und am Mittwoch sind die ...

