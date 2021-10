Belastet wird der Euro durch die trübe Stimmung an den Aktienmärkten, wo sich Inflationsängste bemerkbar machen.Frankfurt - Der Euro ist am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar auf einen 15-monatigen Tiefstand gesunken. Zum Mittag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1529 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Juli 2020. Aktuell hat er sich auf 1,1542 Dollar wieder etwas erholt. Verstärkt gesucht ist mittlerweile auch der Franken. So hat das Euro/Franken-Paar seit dem frühen Handel annähernd einen...

