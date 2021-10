Steigende Preise, knappe Güter - der Mittelstand hat ein neues Dauerthema. Doch wo liegen jenseits der Herausforderungen die Chancen? Wir erklären, warum die Notenbanken Unternehmen wertvolle Zeit schenken.



Von Holger Hinz



Die Erzeugerpreise in Deutschland kletterten im Juni um 8,5 Prozent. Das ist der stärkste Anstieg seit der Ölkrise 1982. Normalerweise schlagen steigende Erzeugerpreise auch auf die Konsumentenpreise durch. Das ruft wiederum die Gewerkschaften auf den Plan - steigende Lohnniveaus sind die Folge und die Voraussetzung für neuerlich locker sitzendes Geld. So die Theorie. In der Praxis sind sich Marktkenner und Volkswirte noch nicht so ganz einig. Während einige Analysten fürchten, dass die Inflationsdynamik aktuell sogar unterschätzt wird, bleiben andere Experten weitaus gelassener. Wohin geht also die Reise?

