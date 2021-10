Was Sie am Mittwoch, dem 6. Oktober, wissen sollten: Nach einem positiven Dienstag hat sich die Marktstimmung am Mittwoch eingetrübt. Steigende Energiekosten und ein Ausbruch der US-Renditen nach oben belasten die Aktien, die auf den Dollar setzen, selbst gegenüber dem Kiwi, dem eine Zinserhöhung nicht geholfen hat. Nach dem positiven ISM EMI für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...