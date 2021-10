Ein Sprecher des Kremls sagte am Mittwoch, dass Russland keine Rolle bei dem beispiellosen Anstieg der Energiepreise in Europa spiele, wie Reuters berichtet. Wichtige Zitate "Es gibt mehrere Gründe für den Anstieg der Gaspreise in Europa, darunter die wirtschaftliche Erholung, die höhere Energienachfrage und die geringen Gasspeicher." "Geringere Gaslieferungen ...

