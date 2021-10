Das Photovoltaik-Projekt ist Teil des Energieparks "Lausitz", in dem drei Solarparks mit insgesamt 300 Megawatt Leistung entstehen sollen. Der Solarstrom wird für die Erzeugung von grünem Wasserstoff für die örtliche Industrie und im Verkehrssektor genutzt. Das Projekt soll ein Zeichen für den Strukturwandel in dem Braunkohlegebiet setzen.Die Lausitz befindet sich im Wandel. Wo einst Braunkohlebagger unterwegs waren, entstehen jetzt große Erneuerbaren-Anlagen für eine grüne Zukunft der Region. Am Mittwoch verkündet GP Joule mit dem Baubeginn für eine Photovoltaik-Anlage mit 90 Megawatt Leistung. ...

