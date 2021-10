Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Einsatz des Malaria-Imfstoffs des britischen Pharmaunternehmens "GlaxoSmithKline" empfohlen. Das teilte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwochabend mit.



"Dieser lange erwartete Malaria-Impfstoff ist ein Durchbruch für die Wissenschaft, die Kindergesundheit und die Malaria-Kontrolle. Die Verwendung dieses Impfstoffs zusätzlich zu bestehenden Mitteln zur Malariaprävention könnte jedes Jahr Zehntausende junger Menschenleben retten", sagte er. Man habe in den vergangenen zwei Jahrzehnten große Fortschritte bei der Malaria-Bekämpfung gemacht. "Aber weltweit ist der Fortschritt auf einem inakzeptabel hohen Niveau ins Stocken geraten, mit mehr als 200 Millionen Fällen und 400.000 Todesfällen pro Jahr. Zwei Drittel dieser Todesfälle sind Kinder unter fünf Jahren in Afrika", beklagte der WHO-Generaldirektor.



Der Impfstoff nun schwäche die lebensbedrohlich schwere Malaria deutlich ab und sei "sehr kostengünstig".

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de