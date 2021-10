EUR/USD prallt von den Niveaus vom Juli 2020 ab und bleibt in einer engen Spanne - Nachhaltiger Bruch einer absteigenden Trendlinie vom März, zwei Wochen alte Widerstandslinie stellen Erholungsbewegungen in Frage - Das Hoch vom März 2020 lockt Verkäufer unterhalb des jüngsten Tiefs an - EUR/USD schwankt am Donnerstag im asiatischen Handel um die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...