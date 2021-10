Drei Branchenverbände und die Messe The Smarter E haben ein gemeinsames Wasserstoff-Manifest vorgestellt. Es soll ein Zeichen für Dekarbonisierung und nachhaltige Kreislaufwirtschaft sein und helfen, grünen Wasserstoff in Europa schneller voranzubringen. Die am Manifest beteiligten Wasserstoff-Verbände sind Hydrogen Europe, der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband (DWV) und das European Electrolyzer & Fuel Cell Forum (EFCF). The Smarter E bezeichnet sich als "Innovationsplattform" und ...

