Berlin - Im Rahmen der Corona-Impfkampagne in Deutschland sind mittlerweile 65 Prozent der Bürger vollständig geimpft. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag.



Am Vortag waren es noch 64,8 Prozent. Die Gesamtzahl stieg auf 54,04 Millionen Bürger. Die Zahl der erstmaligen Corona-Impfungen in Deutschland stieg unterdessen auf 56,85 Millionen. Die bundesweite Impfquote (ohne Zweitimpfungen) liegt damit bei 68,4 Prozent (Vortag: 68,3 Prozent) der Bevölkerung.



Fast 921.000 Personen haben zudem bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Das Impftempo sinkt unterdessen weiter: Im Sieben-Tage-Mittel liegt die Zahl der Erstimpfungen mittlerweile bei rund 39.000. Bei den Zweitimpfungen beträgt der Durchschnittswert rund 58.000, bei den Auffrischungsimpfungen unter 27.000.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de