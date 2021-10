Partner in dem Gemeinschaftsunternehmen ist der griechische Energieversorger PPC. Dieser hat sich ehrgeizige Dekarbonisierungsziele gesetzt, die er mit der Umstellung auf erneuerbare Energien erreichen will. Für RWE ist es der Eintritt in den griechischen Photovoltaik- und Windkraftmarkt.RWE Renewables hat mit PPC Renewables die Gründung des Joint Venture vereinbart. Der deutsche Energiekonzern hält 51 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen, der griechische Partner ist mit 49 Prozent beteiligt, wie am Donnerstag veröffentlicht wurde. Insgesamt wollen die Unternehmen zunächst Photovoltaik-Projekte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...