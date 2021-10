FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.10.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 325 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 2200 (2300) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 137 (138) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GREATLAND GOLD PRICE TARGET TO 26 (29) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GRIFFIN PRICE TARGET TO 175 (200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 2200 (2300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5400 (6900) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES AG BARR PRICE TARGET TO 570 (450) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4100 (3900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 1050 (900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 320 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2700 (2500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GEM DIAMONDS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 80 (70) PENCE - BERENBERG RAISES HOCHSCHILD MINING TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 200 PENCE - BERENBERG RAISES IMPAX GROUP PRICE TARGET TO 1400 (1360) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NICHOLS PRICE TARGET TO 1350 (1200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES PENDRAGON PRICE TARGET TO 28 (27) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 330 (280) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 336 (301) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES RELX PRICE TARGET TO 2500 (2430) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK INITIATES MARSHALLS WITH 'BUY' - TARGET 885 PENCE - GOLDMAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3700 (4300) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5400 (6910) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1750 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 470 (430) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SUPERMARKET INCOME REIT PRICE TARGET TO 136 (134) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 320 (310) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 170 (175) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1280 (1300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 1725 (1900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 2220 (2168) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 330 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 289 (305) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ASHMORE GROUP TARGET TO 376 (412) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1555 PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS HARGREAVES LANDSDOWN TARGET TO 1381 PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS HOMESERVE TARGET TO 1020 (1110) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 253 (255) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS MELROSE TARGET TO 176 (185) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SCHRODERS TARGET TO 3700 (3890) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS TUI PRICE TARGET TO 140 (160) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES CENTRICA TO 'OVERWEIGHT' (EW) - TARGET 75 (58) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 3500 (3320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1764 (1706) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RENTOKIL INITIAL TARGET TO 645 (620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1950 (2160) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 260 (265) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 3100 (2750) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 760 (700) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES RELX PRICE TARGET TO 2135 (2040) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.

