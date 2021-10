Was Sie am Donnerstag, den 7. Oktober, wissen sollten: Der Führer der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, bot eine vorübergehende Lösung für die Schuldenkrise an, um eine Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden, und sorgte am späten Mittwoch für eine Aufhellung der Risikostimmung. Angesichts der sich aufhellenden Stimmung schlossen die wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...