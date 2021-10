Berlin - Elf Tage nach der historischen Wahlniederlage hat CDU-Chef Armin Laschet den Rückzug angedeutet. Unter anderem der Fernsehsender "Welt" berichtete am Donnerstag unter Berufung auf eigene Informationen, Laschet habe in einer Sitzung der Unionsfraktion seine Bereitschaft erklärt, den Weg für einen personellen Neuanfang freizumachen.



Für 18:30 Uhr kündigte die CDU-Pressestelle eine Erklärung Laschets im Konrad-Adenauer-Haus "zum Fortgang der Sondierungsgespräche ein" an, wie es hieß. SPD, Grüne und FDP sondieren unterdessen bereits seit dem Vormittag über eine mögliche "Ampel-Koalition". CDU und CSU hatten bei der Bundestagswahl das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren.

