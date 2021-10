Berlin - Die Sondierungen zwischen SPD, Grünen und FDP sollen fortgesetzt werden. Das verlautete gegen Ende des ersten Treffens in dieser Konstellation am Donnerstag in Berlin aus Teilnehmerkreisen.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

