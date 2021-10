Eine neue Analyse von Avenir Suisse zeigt, wie die Schweiz den industriellen Veränderungen in Zukunft erfolgreich begegnen kann - ohne dirigistische Industriepolitik.Zürich - Die Schweiz deindustrialisiert sich nicht, sie tertiarisiert sich. Auch in der Industrie nehmen Dienstleistungen zu, etwa mit dem Angebot von digitalen Lösungen. Die traditionelle Unterscheidung zwischen sekundärem und tertiärem Sektor verliert zunehmend an Bedeutung. Der Strukturwandel hat nicht zum viel befürchteten Anstieg der Arbeitslosenzahlen, sondern zu einer Umschichtung von...

Den vollständigen Artikel lesen ...