Nach der kräftigen Kurserholung am Vortag und vor der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten halten sich die Anleger zurück.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft schwächer. Nach der kräftigen Kurserholung am Vortag und vor der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten halten sich die Anleger zurück. Händler sprechen von der Konsolidierung der Vortagesgewinne. Die Arbeitsmarktdaten sind wichtig für die Entscheidung der US-Notenbank Fed, wann sie mit der...

