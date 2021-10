Der Energiedienstleister enercity hat einen Klimamonitor entwickelt, der Stromerzeugung und Verbrauch im Viertelstundentakt sichtbar macht. In Langenhagen ist er bereits im Einsatz. Die Stromerzeugung und den Verbrauch in Langenhagen bei Hannover kann man nun vom Computer aus verfolgen. Der Klimamonitor von enercity ermöglicht es, die Energiewende lokal und nahezu in Echtzeit mitzuerleben. Die Grafik zeigt jeweils die Produktion aus Photovoltaik, Biogas, lokalen konventionellen Stromerzeugen (zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...