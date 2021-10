Die philippinische Journalistin und ihr russischer Berufskollege erhalten für ihren Einsatz für Pressefreiheit die renommierteste politische Auszeichnung der Welt.Oslo - Das norwegische Nobelpreiskomitee vergibt den Friedensnobelpreis in diesem Jahr an zwei Personen: Die Journalisten Maria Ressa und Dmitri Muratov werden für ihren Einsatz für Pressefreiheit geehrt. Der Friedensnobelpreis 2021 geht an die philippinische Journalistin Maria Ressa und den russischen Journalisten Dmitri Muratov. Das teilte das norwegische Nobelpreiskomitee in Oslo mit.

