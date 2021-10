Noch gibt es wenige dieser Photovoltaik-Projekte, die die drohenden Schwierigkeiten bei der Stromerzeugung im Winter mindern könnten. Die Anlage mit 2,2 Megawatt befindet sich an einer Stauseemauer in 2500 Meter Höhe und soll etwa die Hälfte des Solarstroms im Winter produzieren. Die vollständige Inbetriebnahme verzögert sich allerdings bis zum August 2022.Das Pilotprojekt "Alpin Solar" ist am Freitag offiziell gefeiert worden, weil es erstmal Solarstrom produzierte. Zur Podiumsdiskussion zur Premiere des 2,2-Megawatt-Photovoltaik-Kraftwerks an der Muttsee-Staumauer kamen neben Vertretern der ...

