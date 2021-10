Nach einem schwachen Vormittagshandel holte der Leitindex SMI die Verluste am Nachmittag nach Vorlage der neusten US-Arbeitsmarktzahlen auf.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat eine insgesamt leicht positive Börsenwoche am Freitag kaum verändert abgeschlossen. Nach einem schwachen Vormittagshandel holte der Leitindex SMI die Verluste am Nachmittag nach Vorlage der neusten US-Arbeitsmarktzahlen auf. Die US-Daten sendeten allerdings uneinheitliche Signale aus - einerseits blieb der Beschäftigungsaufbau unter den Erwartungen...

