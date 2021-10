Berlin - Der CDU-Abgeordnete Christian von Stetten hat dem kompletten CDU-Präsidium den Rücktritt nahe gelegt. "Das CDU-Präsidium kann einen Kanzlerkandidaten gegen alle Umfragewerte, gegen die Schwesterpartei, gegen die Bundestagsfraktion und gegen die Parteibasis durchsetzen, aber dann muss der Kandidat auch die Wahlen gewinnen und eine Regierung bilden können", sagte er der "Bild am Sonntag".



Sonst habe nicht nur der Kanzlerkandidat, sondern das gesamte Parteipräsidium ein Akzeptanzproblem und müsse seine Ämter zur Verfügung stellen. Armin Laschet sei nicht alleine für das Wahldesaster verantwortlich, so von Stetten: "Die Mitglieder des Präsidiums haben über Jahre die Programmatik der CDU verwässert und Armin Laschet in diese chancenlose Kanzlerkandidatur getrieben." Von Stetten ist Vorsitzender des einflussreichen Parlamentskreises Mittelstand der Unionsfraktion.

