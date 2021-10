Eine aktuelle Auswertung der übermittelten Lebensmittelkontrollergebnisse der Länder durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zeigt, dass in den Jahren 2015 bis 2021 70 von 74 überprüften Wildpilzproben radioaktiv belastet sind. Bildquelle: Shutterstock.com Vor allem in Süddeutschland treten in Wildpilzen immer noch erhöhte...

Den vollständigen Artikel lesen ...