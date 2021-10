USD/CHF verzeichnet am ersten Handelstag der Woche leichte Tagesgewinne - Der US-Dollar gibt anfängliche Gewinne ab und wird mit Verlusten bei 94,10 gehandelt - Der Schweizer Franken gewinnt an Boden in einer risikoarmen Stimmung - Das Paar USD/CHF tendiert am Montag in der ersten asiatischen Sitzung höher. Nach den enttäuschenden NFP-Daten fiel ...

