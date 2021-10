Die Syngenta Group gehört zum Staatskonzern ChemChina und hatte im Juli die Genehmigung für ein Listing am STAR Market der Börse Shanghai erhalten.Peking - Der rund zehn Milliarden Dollar schwere Börsengang des Agrochemiekonzerns Syngenta in China ist vorerst gestoppt. Das Unternehmen habe seinen Antrag auf Notierung nicht mit den jüngsten Finanzergebnissen aktualisiert, teilte die Börse Shanghai am Montag zur Begründung mit. Die zum Staatskonzern ChemChina gehörende Schweizer Syngenta Group hatte im Juli die Genehmigung für ein Listing am...

