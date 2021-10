Berlin - AfD-Chef Jörg Meuthen wird beim nächsten Parteitag offenbar nicht erneut als Parteivorsitzender kandidieren. Das berichtet das Nachrichtenportal T-Online unter Berufung auf eine E-Mail Meuthens an die Parteimitglieder vom Montag.



Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und sie nach "vielen intensiven Gesprächen" getroffen, zitiert das Portal den Bundessprecher. Die genauen Gründe für den Rückzug blieben zunächst unklar. Das Verhältnis zwischen Meuthen und seinem Co-Parteichef Tino Chrupalla gilt schon länger als zerrüttet. Meuthen zählt zu den sogenannten eher Gemäßigten in der Partei.



Der AfD-Parteitag in Wiesbaden im Dezember dürfte aufgrund des nun entstehenden Machtvakuums zu einer Richtungsentscheidung für die Partei werden.

