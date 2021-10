FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.10.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4400 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 8800 (8700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG INITIATES DUNELM GROUP WITH 'BUY' - TARGET 1620 PENCE - BERENBERG INITIATES KINGFISHER WITH 'HOLD' - TARGET 370 PENCE - BERENBERG INITIATES MADE.COM WITH 'HOLD' - TARGET 165 PENCE - BERENBERG INITIATES VICTORIAN PLUMBING WITH 'BUY' - TARGET 260 PENCE - BERENBERG INITIATES WICKES WITH 'BUY' - TARGET 280 PENCE - BERENBERG RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 10500 (10000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1925) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 10500 (10200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 343 (357) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 400 (425) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 210 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3080 (3225) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1797 (1822) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BP PRICE TARGET TO 530 (510) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2300 (2150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2300 (2150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 1310 (1270) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS BRITVIC TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 870 (1060) PENCE - UBS CUTS IAG PRICE TARGET TO 245 (255) PENCE - 'BUY'



