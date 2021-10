Der unter Korruptionsverdacht stehende Sebastian Kurz ist nicht länger Bundeskanzler von Österreich. Der bisherige Aussenminister Alexander Schallenberg übernimmt das Amt.Wien - Das Wort «Rücktritt» vermied Sebastian Kurz. Er sprach lieber vom weniger endgültigen «Platz machen». Es scheint, dass Kurz als Kanzler in Österreich gegangen ist, um zurückzukommen. In seiner siebenminütigen Rede versuchte er am Samstag den Eindruck eines Staatsmanns zu erwecken, der aus Verantwortung für seine Heimat handelt. «Es geht nicht um mich, es geht um Österreich.» Die Frage...

