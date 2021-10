Hamburg - Die Deutsche Bahn und Siemens haben den weltweit ersten Zug entwickelt, der im Eisenbahnverkehr von allein fährt. Das Fahrzeug absolvierte am Montag im Hamburger S-Bahn-Netz seine Premierenfahrt, teilten die Konzerne am Montag mit.



Der Zug wird mittels digitaler Technik gesteuert und fährt automatisch. Die Lokführer bleiben zur Überwachung der Fahrt mit Fahrgästen weiterhin an Bord. Das Rangieren - zum Beispiel die Zugwende - erfolgt ohne Personal. Die Premierenfahrt der S-Bahn fand zum Start des ITS-Weltkongresses (Intelligent Transport Systems) in Hamburg statt.



Während der Veranstaltung fahren vier der autonomen S-Bahnen automatisch auf dem 23 Kilometer langen Streckenabschnitt der S-Bahn-Linie 21 zwischen den Stationen Berliner Tor und Bergedorf/Aumühle. Perspektivisch soll die Technologie auch bundesweit im Regional- und Fernverkehr genutzt werden.

