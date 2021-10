Die wichtigsten Indizes an der Wall Street geben zu Wochenbeginn leicht nach - Energieaktien verbuchen aufgrund steigender Rohölpreise starke Gewinne - Im weiteren Tagesverlauf dürfte der Handel gedämpft bleiben - Die wichtigsten Aktienindizes eröffneten am Montag leicht schwächer, da die Handelsbedingungen aufgrund des Feiertags Columbus Day in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...