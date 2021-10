Der Vermögensverwalter macht weiter vorwärts mit dem Verkauf von Beteiligungen. Die Private-Equity-Firma TA Associates übernimmt 25% am französischen Immobilienunternehmen Foncia.Baar - Der Vermögensverwalter Partners Group macht weiter vorwärts mit dem Verkauf von Beteiligungen. Die Private-Equity-Firma TA Associates übernimmt 25 Prozent am französischen Immobilienunternehmen Foncia. Das Aktionariat werde so ausgeweitet, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstag. Partners Group bleibe aber kontrollierender Mehrheitsaktionär. Finanzielle Details wurden keine genannt.

