First Majestic Silver ISIN: CA32076V1031 hatte uns schon einige Volltreffer beschert. Da der Silberpreis in den letzten Monaten aber teilweise verrückt gespielt hat, war es zuletzt gar nicht so einfach, die Aktie zu traden. Nach einem Hoch bei 28,50 USD am 01. Juni ging es nach unten und der Kurs ist im Bereich um 22,00 USD gelandet. Dieser Abverkauf wurde auch durch Leerverkäufe in Gang gesetzt und jetzt muss man schauen ob der Bereich um 22,00 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...