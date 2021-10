Ökostrom Franken will noch in diesem Jahr mit dem Bau des ersten Solarparks mit 6,2 Megawatt Leistung beginnen. Der erzeugte Solarstrom wird von den sechs Stadtwerken gemäß ihrer Beteiligung an der Neugründung abgenommen.Sechs Stadtwerke in Franken haben sich für den Ausbau der Photovoltaik zusammengeschlossen. Sie gründeten die gemeinsame Gesellschaft Ökostrom Franken, an der N-Ergie, Infra, die Stadtwerke Schwabach, die Erlanger Stadtwerke, die Stadtwerke Stein und die Gemeindewerke Wendelstein beteiligt sind. Dabei wollen die Partner komplett auf förderfreie Photovoltaik-Anlagen setzen, also ...

