In diesem September konnten sich die Menschen fast überall in Deutschland über eine Solareinstrahlung freuen, die deutlich höher als im langjährigen Mittel ausfiel. Ganz Süddeutschland profitierte besonders von sehr viel Sonne. Im September 2021 erreichte die durchschnittliche Sonneneinstrahlung in Deutschland 104 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Im Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010 waren es durchschnittlich 91 Kilowattstunden pro Quadratmeter.Die höchsten Einstrahlungsdaten konnte der Deutsche ...

