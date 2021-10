Der ZKB eKMU-X Index schloss die vergangene Handelswoche mit 1'073,72 Punkten praktisch unverändert ab.Marktbericht Zürich - Der ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist in der vergangenen Woche nach wie vor in eher ruhigen Bahnen verlaufen. Immerhin stieg das Volumen um 25 Prozent auf knapp 1,1 Millionen Franken. Ebenfalls waren mit 62 Abschlüssen mehr Transaktionen zu verzeichnen als in der Vorwoche mit 54. Der ZKB eKMU-X Index schloss mit 1'073,72 Punkten praktisch unverändert.

