Sechs fränkische Stadtwerke kooperieren beim weiteren Ausbau der Photovoltaik in der Region. Dafür haben sie die Ökostrom Franken GmbH & Co. KG gegründet. In einer gemeinsamen Gesellschaft mit dem Namen Ökostrom Franken GmbH & Co. KG erweitern die N-Ergie, die Fürther Infra, die Stadtwerke Schwabach, die Erlanger Stadtwerke, die Stadtwerke Stein und die Gemeindewerke Wendelstein ihr regionales Photovoltaik-Portfolio. Die Geschäftsführer der sechs Gesellschafter unterzeichneten am 11. Oktober in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...