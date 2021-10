Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in sagte am Dienstag in einer Erklärung, seine Regierung müsse sich auf die Stabilisierung der Verbraucherpreise konzentrieren. Seine Kommentare kommen, nachdem die Bank of Korea (BOK) die Leitzinsen nach der Zinserhöhung im August unverändert bei 0,75 % belassen hat. Die Zentralbank sagte, dass die Inflation des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...