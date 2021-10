Insgesamt 2,9 Milliarden Euro will der Hersteller von Nickel-Mangan-Batterien in sein Werk in Chengdu investieren. Es soll in drei Phasen mit Ausbaustufen von jeweils 20 Gigawattstunden entstehen. Insgesamt strebt Svolt eine Produktionskapazität von 300 Gigawattstunden bis 2025 an.Die Svolt Energy Technology Co., Ltd. hat den Aufbau eines neuen Produktionsstandorts in Chengdu angekündigt. Es sei ein strategisches Kooperationsabkommen mit der Stadtverwaltung unterzeichnet worden, wie der chinesische Hersteller mitteilte. Er sehe den Bau einer Batterieproduktion mit 60 Gigawattstunden in der Provinz ...

