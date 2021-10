Der Entschluss fiel einstimmig, dass mehrere Seen im Verbandsgebiet nicht für die Photovoltaik-Nutzung freigegeben werden sollen. Von zentraler Bedeutung ist der Aufbau des Bootstourismus in der Region, wie Daniel Just, Geschäftsführer des Zweckverbands Lausitzer Seenland Sachsen (ZV LSS), pv magazine erklärt. Dabei sei der Verband nicht grundsätzlich gegen die schwimmenden Photovoltaik-Anlagen, sieht aber noch großen Forschungsbedarf.pv magazine: Der Zweckverband Lausitzer Seenland hat sich gegen schwimmende Photovoltaik-Anlagen ausgesprochen. Ist das richtig und was ist der Grund dafür? Daniel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...