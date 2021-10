Mit dem so genannten Mannheimer Modell will MVV die Energiewende vorantreiben und einen wichtigen Beitrag zur Erreichung des Pariser Klimaschutzabkommens leisten. Bis 2040 will der Energieversorger klimaneutral und ab 2040 sogar klimapositiv werden. Der Mannheimer Energieversorger MVV Energie AG will bereits bis 2030 eine CO2-Reduktion von mindestens 80 Prozent im Vergleich zum Jahr 2018 erreichen. "Und wir gehen noch weiter. Bis 2040 wollen wir nicht nur klimaneutral werden - nach 2040 wird unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...