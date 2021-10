Es ist die vierte Steigerung der Effizienz für die Photovoltaik-Technologie des Herstellers in diesem Jahr. Das japanische Testlabor JET bestätigte die neuen Wirkungsgradrekord.Der Wirkungsgrad von kristallinen Solarzellen gilt als nahezu ausgereizt. Doch noch gibt es immer wieder Meldungen über weitere Steigerungen: So erklärte Jinko Solar am Mittwoch, es habe die Effizienz seiner monokristallinen n-type Solarzellen auf 25,4 Prozent gesteigert. Es sei der vierte Weltrekord für den maximalen Umwandlungswirkungsgrad, den der chinesische Photovoltaik-Hersteller mit großformatigen passivierten Kontakt-Solarzellen ...

