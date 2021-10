In der neuen Finanzierungsrunde war das indische Unternehmen damit der größte Investor und will die Wafer-Technologie auch in seiner geplanten Gigawatt-Fertigung in der Heimat einsetzen. Insgesamt sammelte Nexwafe 39 Millionen Euro ein, unter anderem beteiligten sich Innoenergy, Lynwood, Saudi-Aramco Energy Ventures.Der indische Konzern Reliance scheint nicht zu stoppen. Erst am Wochenende hat die Reliance New Energy Solar Limited den Photovoltaik-Hersteller REC für etwa 770 Millionen US-Dollar vollständig übernommen. Nur zwei Tage später investierte die 100-prozentige Tochtergesellschaft des ...

