Bei der LOHC-Technologie wird Wasserstoff an eine organische Flüssigkeit gebunden und kann dann vergleichbar einfach wie Erdöl transportiert werden. Bilfinger und Hydrogenious wollen diese Technologie gemeinsam vermarkten. Der international tätige Industriedienstleister Bilfinger und der Marktpionier Hydrogenious LOHC Technologies gehen eine strategische Partnerschaft ein. Zugleich bündeln sie ihr komplementäres Know-how. Die Unternehmen wollen grünen Wasserstoff in großem Maßstab in Europa wirtschaftlich ...

