Das verwaltete Vermögen stieg im dritten Quartal von 7,81 Billionen Dollar in der Vorjahresperiode auf 9,46 Billionen Dollar.Bangalore - Der weltgrösste Vermögensverwalter Blackrock hat dank der erstarkenden Wirtschaft und dadurch steigender Gebühreneinnahmen bei seinen Geldanlagen im dritten Quartal die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen. Das verwaltete Vermögen sei auf 9,46 Billionen Dollar gestiegen von 7,81 Billionen in der Vorjahresperiode, teilte BlackRock mit. Der bereinigte Nettogewinn erhöhte sich in...

Den vollständigen Artikel lesen ...