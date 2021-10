Van Horn - Der kanadische Schauspieler William Shatner ist am Mittwoch zu einem nur wenige Minuten andauernden Weltraumflug gestartet. Der ehemalige Captain-Kirk-Darsteller aus der berühmten Filmreihe "Star Trek" startete die Reise vom Weltraumbahnhof der Firma Blue Origin in Van Horn im US-Bundesstaat Texas.



Die Firma gehört Amazon-Gründer Jeff Bezos, der im Juli bereits selbst in den Weltraum aufgebrochen war. Die Kapsel wurde von der Trägerrakete "New Shepard" in Richtung All getragen. Neben Shatner waren drei weitere Passagiere an Bord, der ehemalige Nasa-Ingenieur Chris Boshuizen, der Unternehmer Glen de Vries und Blue-Origin-Vizechefin Audrey Powers. Bei dem komplett automatisieren Flug gab es keinen Piloten.



Für die Raumkapsel waren über 100 Kilometer Höhe eingeplant - nach internationaler Definition die Grenze zum Weltraum.

