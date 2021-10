Der SMI gewinnt am Mittwoch bei Börsenschluss 0,49 Prozent auf 11'814,59 Zähler hinzu.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt haben sich die Investoren am Mittwoch im Verlauf des Tages aus der Deckung gewagt und zugekauft. Nach anfänglichen Einbussen rückte der Leitindex SMI bei Handelshälfte in die Gewinnzone vor und kletterte am Nachmittag gar über die Marke von 11'800 Punkten. Gefragt waren dank beruhigender Konjunkturdaten aus China und den etwas in den Hintergrund gedrängten...

Den vollständigen Artikel lesen ...