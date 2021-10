Kongs - In Norwegen hat es am Mittwoch bei einem mutmaßlichen Amoklauf Tote und Verletzte gegeben. Der Vorfall ereignete sich in dem 25.000-Einwohner-Städtchen Kongsberg, etwa 80 Kilometer westlich von Oslo.



Gegen 18:30 Uhr soll ein Mann damit begonnen haben, mit Pfeil und Bogen auf verschiedene Menschen zu schießen. Die Polizei schloss auch nicht aus, den Gewaltakt als Terroranschlag einzustufen. Die Lage war nach Polizeiangaben unübersichtlich, zahlreiche Einsatzkräfte waren in der Stadt. Laut Medienberichten wurde eine Person festgenommen.

